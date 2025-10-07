Mirassol x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes, que lutam pelo G4 do Campeonato Brasileiro, duelam nesta quarta-feira, às 21h, no Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada / Crédito: Jogada 10

Na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h, no José Maria de Campos Maia, o Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada da competição. O duelo ocorre em meio à realização da Data Fifa. Até o momento, o Leão Caipira soma 43 pontos na sexta colocação na tabela de classificação e já sabe que mesmo se perder não perde posição. Afinal, o Tricolor aparece logo atrás com 38, na sétima posição. No entanto, a equipe carioca ainda terá um jogo a menos. Mirassol e Fluminense, aliás, terão os caminhos cruzados pela primeira vez na história nesta. Até aqui, o Mira enfrentou poucos adversários do Rio de Janeiro. A lista conta apenas com Bangu, Portuguesa-RJ, Volta Redonda, Vasco, Flamengo e Botafogo.

Onde assistir A partida entre Mirassol e Fluminense, pela 13ª rodada do Brasileirão, terá a transmissão do Premiere. Como chega o Mirassol Sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol chega ao duelo sem vencer há três partidas na competição. A equipe conta com nomes experientes, como o goleiro Walter e o lateral Reinaldo para superar o Fluminense. Inclusive, o jogador é o artilheiro do time com nove gols. Para o duelo, o técnico Rafael Guanaes tem dois problemas: Lucas Ramon e José Aldo levaram o terceiro cartão amarelo contra o Timão e ficam de fora. No lugar do lateral, Daniel Borges, assume a vaga. Lucas já seria desfalque, de qualquer maneira, já que sofreu um entorse no tornozelo. Além disso, Neto Moura e Gabriel ficam como opções. Por fim, Chico da Costa, que deu lugar a Cristian no fim de semana, deve iniciar a partida. Como chega o Fluminense Do outro lado, o Fluminense acumula quatro partidas sem derrota no Brasileirão e já começa a mirar o G4, zona de classificação direita para a Libertadores. Mesmo com pouco tempo de trabalho, Luis Zubeldía conseguiu retomar a confiança dos jogadores em baixa com Renato Gaúcho, como nos casos de Lima, Keno e John Kennedy. Além disso, Lucho Acosta ganhou mais minutos em campo e vem se tornando “maestro” do time.