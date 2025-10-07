Keno, do Fluminense, desponta como favorito para substituir Serna diante do Mirassol

Atacante tem agradado Zubeldía nos treinamentos e deve ser o substituto do camisa 90, que foi convocado para a seleção da Colômbia / Crédito: Jogada 10

Diferente da maioria das equipes do Campeonato Brasileiro, o Fluminense irá a campo nesta Data Fifa. Afinal, o time carioca cumpre o jogo atrasado contra o Mirassol, na quarta-feira, às 21h, no Maião. No entanto, o técnico Luís Zubeldía não terá Kevin Serna à disposição, visto que ele está entre os convocados da seleção da Colômbia. Dessa forma, Keno desponta como principal favorito para assumir a vaga entre os titulares. O experiente atleta tem chamado a atenção do treinador argentino nos treinamentos e entrou muito bem diante do Atlético-MG, no sábado (4). Em seu primeiro minuto em campo, o atacante se movimentou na área para estufar a rede em um bela cabeçada. A informação é do portal “ge”.

Com velocidade e bom arranque nos confrontos individuais, o camisa 11 atua na mesma faixa de campo, pela esquerda. Assim, se destaca pelo drible curto, que contribui para abrir espaços e facilitar o sistema ofensivo. Caso entre em campo, Keno alcançará a marca de 125 jogos com a camisa do Tricolor de Laranjeiras. Ele, então, irá igualar a mesma quantidade de partidas que teve quando defendeu o Galo. Contratado em 2023, o jogador chegou para suprir a saída de Luiz Henrique e deu conta do recado, Isso porque foi responsável direto por duas assistências na final da Libertadores de 2023 contra o Boca Juniors, que resultou no título inédito do Fluminense.