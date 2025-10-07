Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Keno, do Fluminense, desponta como favorito para substituir Serna diante do Mirassol

Atacante tem agradado Zubeldía nos treinamentos e deve ser o substituto do camisa 90, que foi convocado para a seleção da Colômbia
Diferente da maioria das equipes do Campeonato Brasileiro, o Fluminense irá a campo nesta Data Fifa. Afinal, o time carioca cumpre o jogo atrasado contra o Mirassol, na quarta-feira, às 21h, no Maião. No entanto, o técnico Luís Zubeldía não terá Kevin Serna à disposição, visto que ele está entre os convocados da seleção da Colômbia.

Dessa forma, Keno desponta como principal favorito para assumir a vaga entre os titulares. O experiente atleta tem chamado a atenção do treinador argentino nos treinamentos e entrou muito bem diante do Atlético-MG, no sábado (4). Em seu primeiro minuto em campo, o atacante se movimentou na área para estufar a rede em um bela cabeçada. A informação é do portal “ge”.

Com velocidade e bom arranque nos confrontos individuais, o camisa 11 atua na mesma faixa de campo, pela esquerda. Assim, se destaca pelo drible curto, que contribui para abrir espaços e facilitar o sistema ofensivo.

Caso entre em campo, Keno alcançará a marca de 125 jogos com a camisa do Tricolor de Laranjeiras. Ele, então, irá igualar a mesma quantidade de partidas que teve quando defendeu o Galo.

Contratado em 2023, o jogador chegou para suprir a saída de Luiz Henrique e deu conta do recado, Isso porque foi responsável direto por duas assistências na final da Libertadores de 2023 contra o Boca Juniors, que resultou no título inédito do Fluminense.

Por fim, o treinador ainda tem outras opções para ocupar o setor. Entre elas, estão Lavega, Riquelme Felipe, Santi Moreno e Soteldo. Este último ainda não conseguiu se encontrar desde que chegou ao clube e tem sido vaiado e criticado pela torcida.

