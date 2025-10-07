Jornalista menospreza Flamengo e vê benefício ao Racing na Libertadores: “Comemorar”Cariocas e argentinos se enfrentam pela ida da semifinal continental no dia 22 de outubro, no Maracanã; saiba como comprar ingresso
Um vídeo viralizado nas redes sociais começou a mexer com o brio de rubro-negros para semifinal entre Flamengo e Racing, pela Conmebol Libertadores. No conteúdo, um jornalista argentino da ESPN, especializado no clube de Avellaneda, minimiza a força da equipe carioca e enaltece o Estudiantes — dando a entender que eles tiveram sorte com o chaveamento para próxima fase da competição.
“O Racing tem que comemorar que pegou o Flamengo e não o Estudiantes, que é uma equipe corajosa. Muito corajosa. Eles jogam caminhando, lembram da praia, da piscina, do freezer cheio… dois leitões, comem um assado…”, afirmou o comunicador em tom irônico ao desempenho brasileiro.
A declaração ganhou novos contornos e dividiu opiniões entre rubro-negros, sobretudo na última segunda-feira (06), um dia após a derrota para o Bahia no Brasileirão. Enquanto alguns a interpretaram como desrespeitosa e sugeriram que a comissão técnica se utilize do conteúdo para motivação no vestiário, outros reconheceram a fase instável do time de Filipe Luís como desvantagem.
Vídeo
“Eles jogam andando. Não marcam. Pensam que estão na praia ou na piscina”.
