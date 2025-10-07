Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornalista menospreza Flamengo e vê benefício ao Racing na Libertadores: “Comemorar”

Jornalista menospreza Flamengo e vê benefício ao Racing na Libertadores: “Comemorar”

Cariocas e argentinos se enfrentam pela ida da semifinal continental no dia 22 de outubro, no Maracanã; saiba como comprar ingresso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um vídeo viralizado nas redes sociais começou a mexer com o brio de rubro-negros para semifinal entre Flamengo e Racing, pela Conmebol Libertadores. No conteúdo, um jornalista argentino da ESPN, especializado no clube de Avellaneda, minimiza a força da equipe carioca e enaltece o Estudiantes — dando a entender que eles tiveram sorte com o chaveamento para próxima fase da competição.

“O Racing tem que comemorar que pegou o Flamengo e não o Estudiantes, que é uma equipe corajosa. Muito corajosa. Eles jogam caminhando, lembram da praia, da piscina, do freezer cheio… dois leitões, comem um assado…”, afirmou o comunicador em tom irônico ao desempenho brasileiro.

A declaração ganhou novos contornos e dividiu opiniões entre rubro-negros, sobretudo na última segunda-feira (06), um dia após a derrota para o Bahia no Brasileirão. Enquanto alguns a interpretaram como desrespeitosa e sugeriram que a comissão técnica se utilize do conteúdo para motivação no vestiário, outros reconheceram a fase instável do time de Filipe Luís como desvantagem.

Vídeo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar