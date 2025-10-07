Jordi Alba, do Inter Miami, anuncia aposentadoria do futebol

Além disso, com a camisa da Fúria até 2023, conquistou o título da Liga das Nações e foi essencial no título da Eurocopa de 2012, sendo titular absoluto na vitoriosa campanha. Ele defendeu as cores de sua seleção em 93 partidas e chegou a ser capitão.

O jogador chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após 11 temporadas com a camisa do Barcelona. Em solo norte-americano, ele se juntou a Messi e a outros ex-companheiros do time catalão, como Busquets e Luis Suárez. Com a camisa rosa, Alba disputou 95 partidas, marcou 14 gols e 28 assistências, assim como ergueu as taças da Leagues Cup e da Supporters’ Shield.

Por fim, o lateral soma, na carreira, 793 jogos, com 60 gols e distribuiu 157 assistências. No momento, o Inter Miami ocupa a terceira posição da Conferência Leste, naquela que será a última temporada do atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.