Igor Jesus fala do sonho de disputar a Copa pela Seleção Brasileira

Atacante do Forest (ING) recebe primeira convocação com Ancelotti; jogador também comenta encontro com ex-companheiros de Botafogo / Crédito: Jogada 10

O atacante Igor Jesus, atualmente no Nottingham Forest (ING), vivencia sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. E, nesta terça-feira (7/10), o jogador falou sobre a sensação de voltar a vestir a Amarelinha.

Em entrevista à CBF TV, o jogador de 24 anos reforçou que encara os amistosos com Coreia do Sul e Japão como uma grande oportunidade de se firmar na equipe do italiano. LEIA MAIS: Ancelotti comanda atividade em Seul, mas ainda não dá indícios de escalação da Seleção “Fico feliz de poder voltar a vestir a camisa da Seleção. Todos os jogadores sonham em estar aqui, e eu estou tendo essa oportunidade novamente, estou muito feliz mesmo. Espero fazer um grande trabalho aqui para que eu possa voltar mais vezes”, afirmou. O ex-craque do Botafogo falou sobre a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo. Este, afinal, é o seu sonho.

“São jogos importantes. Isso mostra que temos que estar preparados para a maior competição do mundo. É um sonho de todos os jogadores disputar uma Copa, e cada amistoso é uma oportunidade para cada um de nós se firmar aqui, para que possamos disputar a competição. Espero fazer um ótimo trabalho para que eu possa estar na Copa de 2026″, disse Jesus. Em seu atual clube, o Forest, o atacante tem quatro gols em nove jogos. Assim pontuou algumas das características que tornam o futebol inglês um dos mais competitivos do mundo. ” (O futebol inglês) Tem muita força, e os jogadores lá têm muita qualidade, o futebol lá é mais rápido, tem mais contatos. Lá eu jogo com um zagueiros com dois metros de altura. No Brasil eu não tinha essa dificuldade de bola aérea, mas aos poucos vou me adaptando”, exemplificou.