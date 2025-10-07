Grêmio vai à CBF para reclamar da arbitragem e ouve promessa de melhoria

Diretor da entidade reconheceu os erros contra o clube, e uma das ideias é escalar profissionais mais experientes para o VAR / Crédito: Jogada 10

O executivo de futebol do Grêmio, Luis Vagner Vivian, foi recebido na CBF nesta terça-feira (7). O encontro com o diretor-executivo da entidade, Helder Melillo, serviu para o clube gaúcho formalizar suas reclamações sobre erros de arbitragem que considera prejudiciais ao time em 2025. Após a reunião, o Grêmio informou que a confederação admitiu as falhas. Segundo a nota divulgada pelo clube, o diretor da CBF “reconheceu os erros ocorridos e garantiu que a Confederação vai investir ainda mais na qualificação dos árbitros”. O comunicado também informa que “uma das ideias é a escalação de profissionais mais experientes no VAR”. O presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Cintra, no entanto, não participou do encontro.

Clube se queixa de erros no jogo contra o Bragantino A principal queixa do Grêmio é sobre a partida contra o Bragantino, no último sábado (4). O clube contesta a marcação de um pênalti de Marlon e a expulsão do zagueiro Kannemann. Representantes da arbitragem, em um fórum de clubes, já teriam afirmado que a marcação do pênalti foi equivocada. Sobre o cartão vermelho, o argumento foi que as imagens não eram conclusivas. Apesar de a CBF ter reconhecido os erros, o pedido do Grêmio para a anulação dos cartões não deve ser atendido. A entidade informou que não tem o poder administrativo para retirar as punições. O clube, portanto, deve procurar os meios jurídicos para tentar reverter as suspensões dos atletas. Esta, aliás, foi a segunda reunião do Grêmio com a CBF neste ano para tratar especificamente sobre a arbitragem. O clube já soma 15 lances em que se sentiu prejudicado na temporada. A saber, em maio, o presidente Alberto Guerra e o coordenador Luiz Felipe Scolari já haviam se encontrado com a chefia de arbitragem para apresentar outras queixas. Veja a nota oficial do Grêmio: “O executivo de futebol do Grêmio, Luis Vagner Vivian, se reuniu na manhã desta terça-feira com o diretor-executivo da CBF, Helder Melillo, no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, que durou cerca de uma hora, Luis Vagner apresentou a preocupação do Grêmio com os erros de arbitragem que têm prejudicado o Clube nas competições nacionais de 2025 e sugeriu medidas para o aprimoramento do setor. Esta foi a segunda reunião do Grêmio com a CBF neste ano para tratar do tema. A primeira ocorreu em maio, quando o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari estiveram na sede da Confederação, em encontro com o presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, e sua equipe. O diretor-executivo Helder Melillo destacou que a CBF tem trabalhado para aperfeiçoar áreas de interesse dos clubes, como o fair play financeiro e a arbitragem. Ele reconheceu os erros ocorridos e garantiu que a Confederação vai investir ainda mais na qualificação dos árbitros. Uma das ideias é a escalação de profissionais mais experientes no VAR.