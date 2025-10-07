Gabigol fará leilão de chuteira que usou em Cruzeiro x Flamengo em ação beneficente

Ação solidária do atacante será uma parceria com a plataforma especializada “Play for a Cause” e buscará ajudar o projeto "Craque do Amanhã" / Crédito: Jogada 10

O atacante Gabigol enfrentou o Flamengo pela primeira vez no Maracanã desde que transferiu para o Cruzeiro. O confronto, realizado na última quinta-feira (2), foi tão especial para o jogador que ele utilizou uma chuteira customizada com corações metade azul e metade vermelho. O camisa 9 da Raposa, aliás, colocará o item em um leilão para o público em um movimento beneficente. A iniciativa ocorrerá em uma colaboração com a plataforma “Play for a Cause”, que já participou de outras iniciativas com clubes brasileiros, como o Internacional. Inclusive, a plataforma é especialista em ações beneficentes. Assim, toda a arrecadação será designada para o projeto Craque do Amanhã, que faz um trabalho com crianças de 8 a 17 anos sem tantas oportunidades e disponibiliza a chance de alavancar socialmente os jovens através do esporte.

Por meio de sua assessoria, Gabigol expôs a relevância do objeto. “É uma chuteira muito especial para mim, que usei em um momento marcante da minha história. Que ela possa agora ajudar muitas e muitas crianças”, explicou o atacante. O item recebeu uma personalização para o duelo entre Cruzeiro e Flamengo, que ocorreu no Maracanã, pela 26º rodada. Um jogo marcante para Gabigol, pois detalha parte da sua carreira, pois são os últimos dois clubes que defendeu. Ele é ídolo no Flamengo, com passagem vitoriosa, e atualmente está na Raposa. Em sua primeira temporada, são 13 gols e quatro assistências, apesar de ser considerado reserva na equipe de Leonardo Jardim.