Fluminense terá sequência de jogos decisivos por briga no G4 do Brasileiro

Tricolor cumprirá jogos atrasados em outubro, fará quatro duelos seguidos no Maracanã e enfrentará times em situação delicada
Com uma sequência de quatro jogos sem perder, o Fluminense já começa a mirar o G4 do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (8), o Tricolor fará duelo direto contra o Mirassol, no Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada da competição. A equipe carioca ocupa a sétima posição, com 38 pontos, enquanto os paulistas na sexta colocação, com 43. Uma vitória deixa os tricolores muito perto do G4, já que o Botafogo também os mesmos pontos que o Leão Caipira.

Depois dessa partida fora de casa diante do Mirassol, o time de Zubeldía terá uma sequência de quatro partidas no Maracanã, o que pode ser um fator determinante para brigar pelo G4. Além disso, os duelos serão com times em situação delicada na tabela.

Depois da partida atrasada, o Fluminense enfrenta o Juventude no dia 16 de outubro, no Maracanã, pela 28ª rodada. O adversário gaúcho vive um momento delicado e está na 19ª posição, com 23 pontos. Além disso, a equipe tem a pior defesa, com 48 gols sofridos. É mais uma oportunidade para pontuar.

Em seguida, o Tricolor recebe o Vasco, também no Maracanã, no dia 20. Por se tratar de clássico, tudo pode acontecer em campo. No turno, a equipe que ainda era comandada por Renato Gaúcho venceu por 2 a 1, também no estádio. Foi, aliás, o primeiro reencontro de Diniz com o Fluminense.

Posteriormente, Fluminense enfrenta o Internacional, também no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. E fechando o mês, no dia 29, o Tricolor enfrenta o Ceará, novamente no Maracanã, em partida adiada da 12ª rodada do Brasileirão. O jogo também foi remarcado por causa do Mundial de Clubes.

Fluminense terá novembro complicado

No início de novembro, o Fluminense volta a enfrentar o Ceará e Mirassol. Diante do Vozão será fora de casa, enquanto contra os paulistas ocorrerá no Maracanã. Pontuar nesses jogos será essencial, pois o time terá uma sequência intensa contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Todos na parte de cima da tabela.

