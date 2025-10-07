Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense pode derrubar invencibilidade do Mirassol no Maião

Tricolor vai até o interior paulista encarar o Leão Caipira, que é um dos únicos invictos como mandante no Campeonato Brasileiro
O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (8), às 21h, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Mirassol e busca acabar com a invencibilidade do adversário, no Maião, estádio do clube do interior paulista. Em 12 jogos pela competição nacional, o Leão Caipira venceu sete vezes e empatou as outras cinco, um aproveitamento positivo para o iniciante.

O Mirassol enfrentou equipes como Bahia e Cruzeiro, que estão na parte de cima da tabela. Diante do Tricolor de Aço, o time paulista aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o adversário. Além disso, buscou o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na segunda etapa. A maioria dos jogos, porém, foi contra equipes da parte de baixo da tabela, como Atlético, Fortaleza, Juventude, Sport, Santos e Vitória.

Será apenas a terceira vez que o Mirassol enfrentará um time na parte de cima da tabela. O Fluminense, afinal, ocupa a sétima posição, com 38 pontos, enquanto o Leão Caipira tem 43 pontos na sexta posição. Depois da partida contra os paulistas, o Tricolor ainda terá um jogo a menos e pode ultrapassar o adversário dependendo dos resultados. Além disso, pode cravar sua briga por uma vaga direta na Libertadores.

Sob o comando de Zubeldía, a equipe tricolor voltou a ter confiança e mostra ser ainda mais competitiva. Jogadores como John Kennedy, Lima e Keno voltaram a ter chances e contribuem em campo, bem diferente quando o time era comandado por Renato Gaúcho. Com isso, será a oportunidade perfeita para tentar findar o bom momento do Mirassol dentro de seus domínios.

Fluminense como visitante

Aproveitando a situação, o Fluminense de Zubeldía também busca melhorar seu desempenho fora do Maracanã. A equipe carioca tem somente três vitórias jogando fora de casa na competição e conta com um aproveiamento de 33%. Porém nos últimos dois jogos fora de casa, o Flu conquistou um empate e uma vitória.

