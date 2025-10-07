Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo precisa recalcular rota em fase decisiva da temporada

Rubro-Negro oscila em um momento crucial, terá de recuperar a força mental para perseguir o líder Palmeiras e ainda se manter na Libertadores
A Data Fifa caiu como uma luva para o Flamengo neste momento. No último domingo, o Rubro-Negro perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, e também a liderança do Campeonato Brasileiro após virada do Palmeiras sobre o São Paulo. O técnico Filipe Luís vê a pressão recair sobre seus ombros e até mesmo pedidos de demissão de pequena parte dos torcedores. Além disso, alguns jogadores foram criticados após revés diante do Tricolor de Aço. Agora, o momento é de se ajustar para fase perigosa de 2025.

Além da pausa providencial, o treinador terá o elenco todo à disposição, já que não teve nenhum jogador convocado para as seleções. Além disso, ele poderá contar com todos os jogadores, pois não há lesionados. Erick Pulgar, afinal, já faz transição e pode voltar a campo após a pausa da Data Fifa.

“Precisamos desses dias para limpar a cabeça depois do que aconteceu hoje (contra o Bahia). Vamos ter que trabalhar sobre conceitos para a equipe. É muito importante esse final de temporada. O melhor ainda está por vir (…) É colocar na cabeça o que temos que melhorar para colocar o time nos trilhos de novo”, afirmou o técnico Filipe Luís.

Nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o Flamengo venceu apenas uma vez. No clássico contra o Vasco, o time saiu na frente, mas cedeu o empate. Depois, empatou sem gols com o Cruzeiro e, por fim, perdeu para o Bahia, onde sofreu com duas expulsões. Além disso, o Rubro-Negro também enfrentou dificuldades na Libertadores. Contra o Estudiantes, o time venceu por 2 a 1, no Maracanã. Na Argentina, perdeu por 1 a 0, mas garantiu a classificação nos pênaltis. No geral, não foram jogos consistentes ou de pleno predomínio rubro-negro, o que assusta os torcedores.

Sequência importante

A mudança de postura do Flamengo terá que ser quase imediata, pois terá confrontos diretos pelo título do Brasileirão antes da semi da Libertadores. Na próxima fase, o Rubro-Negro terá pela frente o Racing, atual campeão da Sul-Americana. Neste mesmo período, a equipe terá confrontos importantes. Já na volta da Data Fifa, o Fla terá o clássico com o Botafogo na semana do dia 15, no Nilton Santos.

No final de semana seguinte, recebe o Palmeiras, outro candidato ao título, no Maracanã, poucos dias antes do primeiro jogo da semifinal com o Racing, da Argentina. A vantagem, aliás, é que ficará no Rio de Janeiro, visto que o adversário teve uma campanha melhor na primeira fase. Por fim, antes do jogo de volta, na Argentina, o elenco viaja para Fortaleza, onde enfrenta os donos da casa, no Castelão.

Críticas a jogadores

Além da postura do elenco nas partidas, o técnico Filipe Luís também terá de trabalhar cada jogador invidualmente. Especialmente, Samuel Lino, a contratação mais cara da história do Flamengo. O jogador foi chamado de “peladeiro” em pichação na Gávea, sede do clube. A falta de opções expôs o atleta, que agora deve buscar recuperação moral no período sem jogos.

Para o setor esquerdo do ataque, além de Lino, Filipe Luis deveria contar com Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Michael. No entanto, o baixo desempenho de Juninho fez o comandante colocar Bruno Henrique como reserva de Pedro. Cebolinha não enfrenta bom momento, enquanto o Robôzinho sequer é relacionado para as partidas.

Por fim, Wallace Yan, que foi expulso com 10 minutos em campo, também deve receber um tratamento especial do treinador. Afinal, não foi a primeira vez que se envolveu em polêmica em partidas. Com personalidade forte, o garoto perdeu nova chance e também terá um tempo para retomar o bom momento do Mundial de Clubes.

