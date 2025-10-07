Flamengo exalta números de Rossi em 2025

Goleiro pegou 42,8% dos pênaltis contra sua meta, além de ter passado 29 de seus 51 jogos na temporada sem sofrer gols

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo (5/10), o goleiro Rossi vive excelente ano pelo Flamengo. E o Rubro-Negro, através de suas redes sociais, exaltou o 2025 do arqueiro argentino em publicação nesta terça-feira (7/10).

Rossi, afinal, defendeu seis pênaltis em 14 cobranças contra sua meta. Angaria, assim, uma incrível média de 42,8% de defesas nessas ocasiões. Os números, aliás, levam em consideração disputa por pênaltis, a exemplo do que ocorreu nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores.

LEIA MAIS: Dupla de rival do Flamengo na Libertadores se machuca em jogo do Argentino

Pela Copa nacional, Rossi defendeu a terceira cobrança do Atlético-MG, na Arena MRV, em batida do zagueiro Junior Alonso. O Flamengo, no entanto, perdeu a disputa, com Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçando suas finalizações. Já na Libertadores, Rossi foi o principal nome da classificação à semifinal. Afinal, pegou as batidas de Benedetti e Ascacíbar, classificando o Fla em plena Argentina.

Flamengo exalta outros números

Além disso, o Flamengo também exaltou outros números de Rossi. Primeiro, o de sete jogos consecutivos sem levar gol. Foi entre 10 de maio e 16 de junho. Na ocasião, o Fla venceu seis partidas seguidas e empatou apenas uma – todas sem levar gols. O jogador responsável por encerrar tal sequência foi ninguém menos que Pedro Neto, do Chelsea (ING), na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os Blues, aliás, sairiam vencedores do torneio, mesmo após o revés diante do Rubro-Negro, por 3 a 1.