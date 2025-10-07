Flaco López alcança temporada mais artilheira da carreira com dez jogos a menos no Palmeiras

Atacante argentino chegou a 22 gols na atual temporada em 51 partidas disputadas. Em 2024, atuou em dez jogos a mais

Autor de um dos gols do Palmeiras na vitória de virada sobre o São Paulo, por 3 a 2, no último domingo , Flaco López igualou sua melhor marca individual na carreira. Até o momento, ele marcou 22 vezes em 51 partidas em 2025. Os números são semelhantes aos do ano passado, mas com dez jogos a menos.

Por conta do bom momento, Flaco recebeu mais uma chance com Lionel Scaloni na seleção argentina e não participa dos treinos do Palmeiras durante a Data Fifa. Assim, poderá atuar contra Venezuela e Porto Rico, em amistosos nos Estados Unidos.

A melhora do rendimento do atacante tem a ver com a mudança de posicionamento em campo. O técnico Abel Ferreira optou por colocar dois centroavantes como titulares, e a dupla com Vitor Roque vem em grande fase.

No Morumbis, no último domingo, o time como um todo não se portou bem no primeiro tempo. Porém, na etapa final, Flaco López e Vitor Roque marcaram um gol, ajudando na vitória histórica.

“Começamos mal, não estávamos jogando da maneira que o Palmeiras joga, mas o futebol é isso. Conseguimos no intervalo ajustar as coisas e conseguimos fazer mais um jogo histórico no campo deles”, afirmou o argentino.