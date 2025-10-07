Fla-Flu anuncia leilão de camarotes do Maracanã; saiba detalhes

“Conduziremos este processo de forma totalmente transparente e segura, com regras claras e iguais para todos. Nosso compromisso é garantir que o leilão dos camarotes seja uma experiência justa, reforçando a lisura e a credibilidade da Gestão Fla-Flu”, destacou Severiano Braga, diretor presidente do Maracanã.

Os inscritos, antes do leilão, poderão realizar visitas técnicas para conhecer de perto os espaços do Maracanã. Estas devem ter agendamento com antecedência, entre os dias 10 e 14 de novembro.

Aumento de receita para Fla-Flu

Em janeiro de 2025, a previsão de arrecadação da dupla Fla-Flu era superar os R$ 60 milhões em um ano. A projeção inicial, estipulada no plano comercial no processo de licitação, girava em R$ 40 milhões.

O consórcio teve a vitória na licitação homologada em junho do ano passado. Eles já administravam o estádio desde abril de 2019, mas sempre com contratos temporários. O Rubro-Negro tem 65% de participação econômica, enquanto o Tricolor tem 35%.

