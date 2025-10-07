Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Palmeiras e Grêmio, Lucas Barrios inicia a carreira de treinador

Ex-atacante assume o comando do Sportivo Luqueño, do Paraguai, que está na nona colocação do campeonato nacional
Lucas Barrios foi anunciado nesta segunda-feira (7) como novo técnico do Sportivo Luqueño, do Paraguai, onde pendurou as chuteiras no ano passado. O ex-atacante, com passagem marcantes por Palmeiras e Grêmio, já havia sinalizado o desejo de seguir carreira fora das quatro linhas. No início de outubro, ele obteve a licença da Associação Paraguaia de Futebol que o habilita a trabalhar como técnico profissional.

“Damos as boas-vindas a Lucas Barrios, o novo diretor técnico do nosso plantel principal. Com sua liderança e conhecimento, ele inicia uma nova era na história do Kure Luque. Que seja com sucesso, Lucas!”, escreveu o clube nas redes sociais.

