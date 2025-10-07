Em resenha com Zico e Plassmann, Rossi brinca sobre passado no basquete

Goleiro do Flamengo conta que atuava como jogador de linha na base do Chacarita Jrs e que tentou a sorte no esporte da bola laranja

O goleiro do Flamengo, Rossi, participou do programa “Resenha do Galinho”, da Flamengo TV, divulgado nesta terça-feira (7/10). Em tom humorado, o argentino relembrou seu passado no Chacarita Jrs (ARG), de seu país de origem.

Rossi, então, revelou que jogava na linha e que tentou até mesmo ser jogador de basquete antes de decidir virar goleiro. A resenha, sempre comandada por Zico às terças-feiras, teve participação do também goleiro Raul Plassmann, ídolo do Flamengo.

“Eu comecei na base do Chacarita, hoje está na Serie B lá, um time muito grande, mas hoje é a segunda vez que estão lá. Mas eu era jogador (de linha), não goleiro. Eu jogava de volante, atacante. Aí depois, já com 11 ou 12 anos, comecei a sentir um pouco de dor no joelho. Ainda estava em crescimento, mas já era muito alto para a minha idade. Eu jogava de goleiro na categoria dos mais velhos. Na minha categoria, jogava de atacante”, iniciou Rossi.

Rossi jogador de basquete?

Ele seguiu, explicando que não desejava mais jogar na linha. Afinal, sua vontade era ser goleiro ou jogador de basquete.