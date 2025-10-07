Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla de rival do Flamengo na Libertadores se machuca em jogo do Argentino

Um deles - o atacante Elías Torres - foi diagnosticado com ruptura do LCA, ficando fora até 2026; outro lesionado é o zagueiro Pardo
Adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, o Racing (ARG) terá problemas para encarar o Rubro-Negro. Afinal, na última segunda-feira (6/10), em jogo pela 11ª rodada do Clausura, o time de Avellaneda ficou no 0 a 0 com o Rivadavia e viu dois jogadores saindo por lesão – sendo um com problema grave.

O primeiro deles foi o zagueiro Franco Pardo, de 28 anos. O defensor saiu aos 25′ da etapa final para a entrada do Nazareno Colombo por conta de uma contusão. Ele sofreu um problema muscular, lamentando-se na saída do gramado.

LEIA MAIS: Jornalista menospreza Flamengo e vê benefício ao Racing na Libertadores: “Comemorar”

Já a situação do atacante Elías Torres é mais grave. Afinal, segundo o próprio Racing anunciou nesta terça-feira (7/10), ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Assim, realizará uma cirurgia nos próximos dias para começar sua reabilitação. A expectativa quanto esse tipo de lesão é de nove a dez meses fora de ação.

Elías recém chegou ao time de Avellaneda e não marcou gols. Vindo do Aldosivi após ótima temporada em 2024/25, o jogador tem nove partidas pelo Racing, sendo apenas duas como titular, aliás.

Franco Pardo, outro reforço recente, é titular. Ele chegou já após o fim da fase de grupos da Libertadores, proveniente do Union, também da Argentina. Vinha, assim, de 13 jogos seguidos atuando. Contra o Rivadavia, entrou aos 16′ do segundo tempo e precisou sair nove minutos depois.

Os jogos entre Flamengo e Racing ocorrem nos dias 22 de outubro, no Maracanã, e 29, no Cilindro de Avellaneda, em Buenos Aires.

