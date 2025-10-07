Djibouti x Egito: onde assistir e escalações

Seleções se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira (8), Djibouti e Egito se enfrentam às 13h (de Brasília), no Stade Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos, em partida válida pela 9ª e penúltima rodada do Grupo A. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Fifa+ (streaming).

LEIA MAIS: Otamendi é suspenso pela Fifa e deve perder a estreia da Argentina na Copa do Mundo Como chega o Djibouti A seleção de Djibouti não tem chances de classificação para a Copa do Mundo e apenas cumpre tabela nessas duas últimas rodadas das Eliminatórias Africanas. A equipe tem a pior campanha do Grupo A, com somente um ponto conquistado em oito jogos. Além disso, Djibouti marcou somente quatro gols nas oito partidas disputadas, com sete derrotas e um empate. Como chega o Egito Por outro lado, o Egito lidera o Grupo A com 20 pontos e é a única invicta nos oito jogos disputados até o momento. Dessa maneira, uma vitória nesta quarta-feira garante a primeira posição e carimba o passaporte para a Copa do Mundo.