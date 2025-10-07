Depois de polêmica e lesões, De la Cruz tenta emplacar sequência no Flamengo

Uruguaio foi titular diante do Bahia, a quarta vez depois do Mundial, e agora busca ganhar mais espaço e disputar uma vaga no time / Crédito: Jogada 10

Uma das principais contratações do Flamengo na temporada passada, De la Cruz ainda não conseguiu repetir em campo, sobretudo em 2025, as grandes atuações que teve pelo River Plate, da Argentina. Afinal, o meio-campista tem convivido com lesões ao longo da temporada e só iniciou 36% das partidas da equipe carioca no ano. Diante do Bahia, em Salvador, o uruguaio foi titular apenas pela quarta vez depois da disputa do Mundial de Clubes. Um número bem abaixo da expectativa criada com sua chegada, visto que tinha mercado e chamou a atenção de outros clubes.

No primeiro semestre, o jogador chegou a emplacar uma sequência, mas novamente se contundiu, desta vez uma situação crônica no joelho direito. Além disso, ele também sentiu um problema no joelho esquerdo por causa de uma sobrecarga. Diante disso, De la Cruz participou de 27 dos 57 jogos do time principal do Flamengo em 2025, sendo 21 deles como titular. Sendo que 19 vezes no primeiro semestre e oito no segundo. As chegadas de Jorginho e Saúl fizeram com que o uruguaio perdesse ainda mais espaço. Polêmica em julho Em 2024, o atleta também sofreu com as lesões, entretanto conseguiu participar de 58% dos jogos do time, sendo titular em 52% das vezes. O clube carioca desembolsou R$ 92 milhões entre direitos federativos e luvas e mais de R$ 9 milhões de custo com intermediação para trazer o meio-campista.