Defesa de Andrés Sanchez se posiciona sobre gastos no Corinthians após convocação de dirigentes

Por meio de um comunicado enviado à imprensa, a defesa do ex-presidente informou que seu cliente já prestou seus esclarecimentos ao Ministério Público. Além disso, o advogado afirmou que as contas acabaram sendo aprovadas pelos órgãos competentes.

Depois que a Comissão de Justiça convocar ex-dirigentes do Corinthians para esclarecimentos sobre gastos do cartão corporativo, a defesa do ex-presidente Andrés Sanchez se manifestou. O advogado do mandatário alegou que seu cliente usou o cartão para benefício institucional e despesas de representação.

“O advogado Fernando José da Costa informa que Andrés Sanchez já prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público acerca da utilização do cartão corporativo, que à época não possuía regramento específico ou delimitação objetiva de gastos. Conforme esclarecido, o cartão sempre foi utilizado em benefício institucional do clube, inclusive para a aquisição de presentes e despesas de representação, sendo certo que todas as contas foram devidamente aprovadas pelos órgãos competentes”, informou.

A Comissão de Justiça ainda não convocou Andrés Sanchez, mas isso deve acontecer após os próximos depoimentos. Encerrada essa fase, o processo será encaminhado para a Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. O presidente Leonardo Pantaleão ficará responsável por elaborar um parecer a ser votado pelo Conselho Deliberativo.

Afinal, a apuração interna identificou uma série de gastos sem relação com o cargo de presidente. Ao todo, acabaram sendo listadas 50 despesas, que somaram mais de R$ 190 mil. Há cobranças de farmácias, lojas de móveis e pagamentos a uma empresa de táxi aéreo.