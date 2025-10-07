Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crise no Nottingham Forest coloca futuro de Ange Postecoglou em dúvida

Sem vitórias desde que chegou ao clube, técnico australiano vê diretoria avaliar nomes para substituí-lo
O Nottingham Forest vive um momento delicado. A derrota para o Newcastle no último final de semana ampliou a má fase da equipe, que já soma sete partidas sem vencer desde a chegada do técnico Ange Postecoglou. Depois do jogo, o treinador australiano reconheceu a necessidade de uma conversa franca com a diretoria para definir os próximos passos do projeto.

“Está na hora de sentarmos com o proprietário do clube e a direção para entender o que deu certo, o que não funcionou e como seguir em frente”, afirmou.

O clima, no entanto, é de incerteza. Postecoglou entrou para a história do Nottingham Forest de forma negativa. Isto porque ele é o primeiro técnico em mais de cem anos a não vencer em seus sete jogos iniciais, acumulando cinco derrotas no período.

De acordo com o ‘Daily Mail’, o proprietário Evangelos Marinakis já estuda alternativas. Marco Silva, do Fulham, aparece como o principal nome, mas uma eventual troca só deve acontecer no fim da temporada, quando o contrato do português chega ao fim.

Para tirá-lo antes, o Forest teria de pagar a multa rescisória. Silva, de 48 anos, assumiu o Fulham em 2021, levou o time de volta à Premier League e manteve o clube com campanhas consistentes na elite inglesa.

Outro técnico bem visto por Marinakis é Rafa Benítez, velho conhecido do futebol inglês e ex-comandante de Liverpool, Chelsea e Everton. O espanhol está livre no mercado desde que deixou o Celta de Vigo, em março de 2024.

Futebol Internacional

