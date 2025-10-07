Corinthians faz planejamento para ter Rodrigo Garro contra o Santos

Timão espera contar com o meia argentino no clássico do dia 15 de outubro / Crédito: Jogada 10

Depois de voltar a vencer com um triunfo convincente de 3 a 0 sobre o Mirassol, o Corinthians terá uma semana livre para treinar e recuperar um dos seus principais jogadores: Rodrigo Garro. O meia argentino está fora de combate desde o último dia 13 de setembro e vai completar um mês de ausência dos gramados com a camisa do Corinthians. No entanto, o Timão espera poder contar com o jogador já no dia 15, contra o Santos, na volta da Data Fifa.

Segundo o ‘ge’, o planejamento do Corinthians é acompanhar a evolução gradativa de Garro, que sofreu lesão de grau 2 na panturrilha direita, e tem se recuperado positivamente nas últimas semanas. Dorival Junior e sua comissão esperam contar com o meia integrado aos treinos já nos próximos dias. No último sábado, após a vitória sobre o Mirassol, o auxiliar técnico e filho de Dorival, Lucas Silvestre, falou sobre a recuperação de Garro e a possibilidade do retorno do jogador. “Ele ainda não está com o grupo, está iniciando a transição agora. Acredito que durante essa semana, a gente pode receber ele e ele possa trabalhar com o grupo”, disse o auxiliar.