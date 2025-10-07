Comentarista de arbitragem indica solução fora do país para amenizar “caos” no Brasileirão

Última rodada do Campeonato Brasileiro intensificou ainda mais a pressão sobre a CBF em relação aos erros recorrentes de arbitragem no país / Crédito: Jogada 10

Mais uma edição em que a reta final do Campeonato Brasileiro fica marcada por fortes críticas à arbitragem brasileira. Após uma rodada repleta de erros e polêmicas, que resultou no afastamento de dois profissionais, o ex-árbitro Sálvio Spínola sugeriu uma medida inédita à CBF para restaurar a credibilidade das decisões de campo. “A última rodada foi o caos da arbitragem brasileira. A solução? CBF, convoque 10 árbitros internacionais para apitar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fica dois meses aqui no Brasil”, sugeriu o comentarista na ESPN.

Spínola se refere especialmente às vitórias de Bragantino e Palmeiras, sobre Grêmio e São Paulo, respectivamente, na 27ª rodada do Brasileirão. Os jogos resultaram em uma série de decisões contestadas e protestos públicos dos clubes envolvidos. Rodada das controvérsias Em Bragança, o Grêmio protestou contra um pênalti assinalado a favor do Bragantino aos 56 minutos do segundo tempo junto à expulsão de Rodrigo Ely. A diretoria enviou ofício à CBF pedindo revisão dos critérios e se reuniu nesta terça-feira (07) com Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem. O árbitro Lucas Casagrande e o responsável pelo VAR na partida, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, acabaram afastados pela CBF após a rodada. Mesmo destino que tiveram Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, que conduziram o polêmico Choque-Rei. O São Paulo reclamou de um pênalti não marcado em Gonzalo Tapia e da ausência de cartão vermelho para Andreas Pereira, quando ainda vencia por 2 a 0. Vencedor do clássico por 3 a 2, o Palmeiras rebateu as críticas e divulgou uma nota em denúncia à “pressão descomunal” nos bastidores do futebol brasileiro.