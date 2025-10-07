Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comentarista de arbitragem indica solução fora do país para amenizar “caos” no Brasileirão

Última rodada do Campeonato Brasileiro intensificou ainda mais a pressão sobre a CBF em relação aos erros recorrentes de arbitragem no país
Mais uma edição em que a reta final do Campeonato Brasileiro fica marcada por fortes críticas à arbitragem brasileira. Após uma rodada repleta de erros e polêmicas, que resultou no afastamento de dois profissionais, o ex-árbitro Sálvio Spínola sugeriu uma medida inédita à CBF para restaurar a credibilidade das decisões de campo.

“A última rodada foi o caos da arbitragem brasileira. A solução? CBF, convoque 10 árbitros internacionais para apitar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fica dois meses aqui no Brasil”, sugeriu o comentarista na ESPN.

Spínola se refere especialmente às vitórias de Bragantino e Palmeiras, sobre Grêmio e São Paulo, respectivamente, na 27ª rodada do Brasileirão. Os jogos resultaram em uma série de decisões contestadas e protestos públicos dos clubes envolvidos.

Rodada das controvérsias

Em Bragança, o Grêmio protestou contra um pênalti assinalado a favor do Bragantino aos 56 minutos do segundo tempo junto à expulsão de Rodrigo Ely. A diretoria enviou ofício à CBF pedindo revisão dos critérios e se reuniu nesta terça-feira (07) com Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem.

O árbitro Lucas Casagrande e o responsável pelo VAR na partida, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, acabaram afastados pela CBF após a rodada. Mesmo destino que tiveram Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, que conduziram o polêmico Choque-Rei.

O São Paulo reclamou de um pênalti não marcado em Gonzalo Tapia e da ausência de cartão vermelho para Andreas Pereira, quando ainda vencia por 2 a 0. Vencedor do clássico por 3 a 2, o Palmeiras rebateu as críticas e divulgou uma nota em denúncia à “pressão descomunal” nos bastidores do futebol brasileiro.

O Grêmio, por sua vez, apresentou um dossiê com 15 equívocos de arbitragem que, segundo o clube, impactaram seus resultados na temporada. O executivo de futebol Luis Vagner Vivian afirmou que a diretoria não busca favorecimento, mas “isonomia e transparência” nas decisões de campo.

Posicionamento da CBF

Diante da pressão crescente, a Confederação Brasileira de Futebol publicou nota oficial reconhecendo as falhas. A entidade determinou que os árbitros envolvidos nos dois jogos sejam submetidos a um período de “treinamento, aprimoramento e avaliação interna” antes de regressar às atividades.

“Os árbitros são conduzidos para um treinamento de interpretação de regras e passam por avaliação antes de retornarem. A ideia é seguir o aprimoramento da arbitragem e reduzir erros impactantes nas próximas edições do Brasileirão”, explicou a ESPN sobre o procedimento.

 

