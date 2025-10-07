Com dores na coxa, Sinisterra volta a ser preocupação no Cruzeiro

Jogador, que chegou na Raposa em processo de recuperação de lesão, também já foi desfalque por conta de um estiramento muscular

“O Sinisterra sentiu a posterior. Sabemos que é um jogador de risco e fizemos essa observação, além do cansaço dos outros jogadores. Agora, o mais importante é aproveitarmos essa parada para que todos os nossos jogadores estejam bem para o próximo jogo” disse o técnico Leonardo Jardim, após o empate com o Sport.

O Cruzeiro tem uma nova preocupação com o atacante Luis Sinisterra. Ele sentiu a posterior da coxa esquerda no segundo tempo contra o Sport e será reavaliado nos próximos dias.

O atacante entrou no segundo tempo da partida do empate contra o Sport no Mineirão, no último domingo (5). Ele sentiu uma lesão na coxa na parte final da partida e chegou a mancar em determinados lances.

Vale ressaltar, portanto, que Sinisterra chegou na Raposa em um processo final de recuperação de uma lesão que ele sofreu quando ainda atuava na Inglaterra. No entanto, após estrear, chegou a desfalcar o clube mineiro em dois jogos (Bragantino e Vasco), por conta de um estiramento muscular na coxa direita.

Aliás, a partida contra o Sport era o segundo jogo do atacante após os desfalques. Ele também chegou a entrar durante o segundo tempo do empate com o Flamengo, no Maracanã, no dia 2 de outubro.