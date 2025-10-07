Cobrado pela torcida, Arana se declara ao Atlético e recebe apoio de ídolos do clube

Em meio à má fase do time, lateral posta mensagem de "gratidão e respeito" e ganha o suporte de nomes como Hulk e Diego Tardelli / Crédito: Jogada 10

O lateral Guilherme Arana usou suas redes sociais para se declarar ao Atlético. A manifestação do jogador ocorreu nesta terça-feira (7), em meio a um momento de grande pressão sobre a equipe. Arana, que tem sido um dos mais cobrados pela torcida, postou uma mensagem de comprometimento com o clube e recebeu apoio de ídolos. Em sua publicação, o jogador listou uma série de sentimentos em relação ao clube.

“Identificação, motivação, foco, gratidão e respeito com essa camisa! Sempre. Pra cima”, escreveu o lateral do time alvinegro. Ele, inclusive, também usou a hashtag: “Te amo na boa e na ruim”, reforçando sua ligação com o clube. A postagem do jogador, obviamente, recebeu muito apoio nos comentários. O atacante Hulk, ídolo e referência do elenco, fez questão de apoiar o companheiro. “Tmj sempre, irmão”, escreveu o camisa 7. O ex-atacante e também ídolo, Diego Tardelli, foi outro que manifestou seu suporte: