CBF vai consultar Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

Tricolor solicita a divulgação dos áudios em cinco lances polêmicos do Choque-Rei em que o clube entende ter erros da arbitragem

Na última segunda-feira, a CBF respondeu ao São Paulo que só pode divulgar os áudios de lances que não foram checados pelo árbitro de campo no monitor do VAR com uma autorização da Fifa. A entidade, assim, vai tentar essa liberação com a entidade máxima do futebol.

Com críticas e revoltado, o São Paulo enviou um ofício à CBF para pedir a publicação dos áudios da comunicação entre Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva. Os dois, afinal, foram responsáveis pela arbitragem no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, no Morumbis. A informação inicial é do “ge”.

A CBF, afinal, divulga apenas os áudios de lances revistos no monitor pelo árbitro de campo, conforme protocolo. Entretanto, Ramon Abatti Abel não revisou nenhuma das jogadas que o São Paulo questionou no ofício.

O São Paulo reclama de pelo menos cinco decisões da arbitragem na derrota para o Palmeiras. Os principais são a penalidade não marcada em Tapia e a não expulsão de Andreas Pereira. Na noite do último domingo (05), na sequência do jogo, a CBF anunciou o afastamento do árbitro Ramon Abatti Abel e Ilbert.

O lance mais polêmico foi o pênalti a favor do São Paulo no primeiro tempo, quando o time já vencia o Palmeiras por 2 a 0. Na jogada, Tapia, que estava disputando a bola, é derrubado por Allan dentro da área, mas Ramon Abatti Abel mandou o jogo prosseguir.

Aliás, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa participou de uma reunião na última segunda-feira, na CBF. Neste encontro, a CBF mostrou os áudios dos lances revisados pelo VAR no clássico contra o Palmeiras.