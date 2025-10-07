Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF vai consultar Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

CBF vai consultar Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

Tricolor solicita a divulgação dos áudios em cinco lances polêmicos do Choque-Rei em que o clube entende ter erros da arbitragem
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com críticas e revoltado, o São Paulo enviou um ofício à CBF para pedir a publicação dos áudios da comunicação entre Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva. Os dois, afinal, foram responsáveis pela arbitragem no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, no Morumbis. A informação inicial é do “ge”.

Na última segunda-feira, a CBF respondeu ao São Paulo que só pode divulgar os áudios de lances que não foram checados pelo árbitro de campo no monitor do VAR com uma autorização da Fifa. A entidade, assim, vai tentar essa liberação com a entidade máxima do futebol.

A CBF, afinal, divulga apenas os áudios de lances revistos no monitor pelo árbitro de campo, conforme protocolo. Entretanto, Ramon Abatti Abel não revisou nenhuma das jogadas que o São Paulo questionou no ofício.

O São Paulo reclama de pelo menos cinco decisões da arbitragem na derrota para o Palmeiras. Os principais são a penalidade não marcada em Tapia e a não expulsão de Andreas Pereira. Na noite do último domingo (05), na sequência do jogo, a CBF anunciou o afastamento do árbitro Ramon Abatti Abel e Ilbert.

O lance mais polêmico foi o pênalti a favor do São Paulo no primeiro tempo, quando o time já vencia o Palmeiras por 2 a 0. Na jogada, Tapia, que estava disputando a bola, é derrubado por Allan dentro da área, mas Ramon Abatti Abel mandou o jogo prosseguir.

Aliás, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa participou de uma reunião na última segunda-feira, na CBF. Neste encontro, a CBF mostrou os áudios dos lances revisados pelo VAR no clássico contra o Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar