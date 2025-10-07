CazéTV recebe negativa para time de comentaristas e vê acordo com concorrente

Uma publicação compartilhada por ge (@ge.globo)

No radar da CazéTV

O canal liderado por Casimiro Miguel — concorrente direto da GE TV — demonstrou interesse em contratar Denílson para compor o time de comentaristas em suas transmissões. Consolidada como um dos principais veículos de streaming esportivo do país, a emissora tem buscado agregar nomes consagrados da televisão em sua equipe.

No entanto, ainda de acordo com a coluna ‘F5’, da Folha de S. Paulo, a proposta chegou quando a negociação entre Denílson e a Globo já estava em estágio avançado.

Trajetória e consolidação na Globo

Denílson chegou à Globo em janeiro deste ano, após quase 15 anos na Band, onde iniciou a carreira como comentarista, em 2010. Aliás, ele ingressou no mundo da comunicação no mesmo ano em que se aposentou oficialmente dos gramados.

Nesse período, formou uma dupla queridíssima do público com Renata Fan no ‘Jogo Aberto’, da Band. Algo que ele se orgulha devido à postura que obteve junto ao público em sua formação como comunicador.

“Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação. Acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Então agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país”, declarou à época de sua chegada.

Antes da carreira midiática, Denílson construiu uma trajetória vitoriosa no futebol. Revelado pelo São Paulo, o ex-meia-atacante atuou por clubes como Palmeiras, Flamengo, Betis e Bordeaux, além de conquistar o Pentacampeonato Mundial com a seleção brasileira em 2002.

