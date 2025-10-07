Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruxa solta no Botafogo. Assim como Pantaleão, Bastos só volta em 2026.

Contusão do zagueiro angolano é mais complexa do que se imaginava. Saiba qual é o novo prazo de retorno do defensor
Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti perdeu o zagueiro Pantaleão, acometido por uma grave lesão, por nove meses. A expectativa, no Glorioso, era que Bastos, multicampeão em 2024, assumisse, então, a posição, em breve, nesta reta final da temporada. Porém, este cenário já está descartado. A contusão do Palanca Negra se agravou. Sendo assim, o angolano também não jogará mais em 2025. A informação é do site “ge”.

Bastos, em julho, passou por cirurgia na Itália e tinha o retorno previsto para este mês. O Botafogo, porém, entende que o quadro médico do Palanca é mais complexo do que se imaginava e, portanto, não vai acelerar o processo de recuperação do atleta. O xerife africano segue longe das atividades com bola, no Espaço Lonier, embora tenha reaparecido no CT, em agosto.

O novo prazo para o retorno de Bastos agora é no início de 2026. Em fevereiro, ele havia acabado de se recuperar de outra lesão quando teve a nova contusão no joelho esquerdo ao disputar uma partida do Campeonato Carioca, em Moça Bonita, contra o Nova Iguaçu. Na ocasião, Carlos Leiria, interino, bancou sua escalação.

Pantaleão, do Botafogo, se pronuncia

Pantaleão também teve uma lesão com gravidade acentuada. O zagueiro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. A contusão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, na partida contra o Bahia. O defensor tentou uma finalização quando se chocou com o goleiro Ronaldo. O adversário caiu sobre a perna esquerda do beque alvinegro, estirado no gramado com muitas dores.

Da minha parte, serão meses de muito trabalho e foco na recuperação, sempre mantendo a fé que Ele está comigo para voltar ainda mais forte

Com as duas ausências, Davide Ancelotti conta com Barboza, David Ricardo e Gabriel para a zaga. Marçal, lateral-esquerdo, também quebra um galho para o setor. O Botafogo tem apenas o Brasileirão para disputar até o fim do ano. O time, com 43 pontos, ocupa a quarta colocação, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Botafogo

