Bruxa solta no Botafogo. Assim como Pantaleão, Bastos só volta em 2026.

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti perdeu o zagueiro Pantaleão, acometido por uma grave lesão, por nove meses. A expectativa, no Glorioso, era que Bastos, multicampeão em 2024, assumisse, então, a posição, em breve, nesta reta final da temporada. Porém, este cenário já está descartado. A contusão do Palanca Negra se agravou. Sendo assim, o angolano também não jogará mais em 2025. A informação é do site “ge”. Bastos, em julho, passou por cirurgia na Itália e tinha o retorno previsto para este mês. O Botafogo, porém, entende que o quadro médico do Palanca é mais complexo do que se imaginava e, portanto, não vai acelerar o processo de recuperação do atleta. O xerife africano segue longe das atividades com bola, no Espaço Lonier, embora tenha reaparecido no CT, em agosto.

O novo prazo para o retorno de Bastos agora é no início de 2026. Em fevereiro, ele havia acabado de se recuperar de outra lesão quando teve a nova contusão no joelho esquerdo ao disputar uma partida do Campeonato Carioca, em Moça Bonita, contra o Nova Iguaçu. Na ocasião, Carlos Leiria, interino, bancou sua escalação. Pantaleão, do Botafogo, se pronuncia Pantaleão também teve uma lesão com gravidade acentuada. O zagueiro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. A contusão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, na partida contra o Bahia. O defensor tentou uma finalização quando se chocou com o goleiro Ronaldo. O adversário caiu sobre a perna esquerda do beque alvinegro, estirado no gramado com muitas dores. Da minha parte, serão meses de muito trabalho e foco na recuperação, sempre mantendo a fé que Ele está comigo para voltar ainda mais forte