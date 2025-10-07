Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser punido pela Conmebol; entenda

Jogador irá à audiência por supostos gestos obscenos em direção à torcida do Estudiantes, em jogo pela Libertadores

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, irá à audiência na Conmebol, na próxima sexta-feira (10/10), por acusação de atos obscenos na partida contra o Estudiantes, que classificou o Rubro-Negro à semifinal da Libertadores.

As informações são do “UOL”, em publicação nesta terça-feira (7/10). Assim, ainda de acordo com o site, Bruno Henrique, que participará da audiência de maneira remota, pode receber multa ou até mesmo suspensão por parte da Conmebol. Na ocasião, o Flamengo passou após vitória por 4 a 2 nos pênaltis, no estádio UNO Jorge Hirshi, no dia 25 de setembro. No entanto, Bruno Henrique teria feito gestos obscenos à torcida do time argentino.

Segundo o próprio atacante, sua atitude foi uma resposta aos ataques dos torcedores do Estudiantes. Após o último pênalti do duelo, pessoas presentes nas arquibancadas teriam arremessados itens em direção aos jogadores do Flamengo. BH, aliás, afirma ter sido atingido por um isqueiro no rosto.

“Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto”, publicou em comentário no perfil “Fla da Depressão”.