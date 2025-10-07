Boto revela bastidores da contratação de Saúl pelo Flamengo

Em entrevista a jornal português, diretor de futebol do Fla fala que "passou a noite em branco" enquanto tentava negociar com o espanhol

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu revelações inéditas sobre a contratação do volante Saúl Ñíguez por parte do Rubro-Negro. Em entrevista divulgada no fim da última segunda-feira (6/10) pelo jornal “Record”, de Portugal, o português contou que ficou uma noite inteira sem dormir para fechar a negociação.

“Tenho muitas (histórias curiosas). Algumas não posso contar, mas posso contar uma aqui no próprio Flamengo. Eu tirei o Saúl Ñíguez do voo privado de um clube turco que já tinha como certo. E consegui tirá-lo de dentro de um jato privado que o clube turco tinha disponibilizado. Isso fez com que eu passasse uma noite totalmente em branco”, iniciou.

Ele seguiu, explicando que negociar com europeus tem um complicador: o fuso horário. Afinal, o Brasil estava com cinco horas de diferença para a Espanha, país de origem do camisa 8.

“Quando você faz negócios com a Europa, tem o problema do fuso horário. Neste caso, eram cinco horas de diferença para a Espanha, e isso me obrigou, logo após um jogo, a ficar a noite toda acordado para conseguir fechar o negócio quase às cinco da manhã do Brasil”, encerrou.