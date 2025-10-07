Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bom começo de Ramón Díaz dá esperanças ao Internacional

Técnico argentino permanece segue invicto no Colorado após três jogos e se aproxima de seu começo no Corinthians e Vasco
O técnico Ramón Díaz começou bem sua trajetória no Internacional. Em 13 dias de trabalho, o argentino mantém a equipe invicta, com uma vitória e dois empates, somando cinco pontos em nove possíveis. O desempenho inicial é semelhante ao que teve em seus começos por Corinthians e Vasco, quando somou sete e três pontos, respectivamente, nas três primeiras partidas.

O bom início, aliás, renova as esperanças de recuperação do Colorado no Brasileirão, embora o caminho até a Libertadores ainda seja difícil. Para alcançar o torneio continental, o Inter precisa atingir 63 pontos, o que exige 86% de aproveitamento nas 12 rodadas restantes. O cenário, assim, melhora se um clube brasileiro vencer a Libertadores e outro entre os seis primeiros conquistar a Copa do Brasil, ampliando as vagas para oito. Nesse caso, o time precisaria de 58% de aproveitamento, equivalente a sete vitórias.

Porém, a luta contra o rebaixamento segue viva. As projeções indicam que 46 pontos devem ser suficientes para permanecer na Série A. Mantendo o atual aproveitamento de 55%, o Inter chegaria a 52 pontos, garantindo, assim, uma vaga na Sul-Americana e ficando próximo do grupo dos oito melhores.

Contas para escapar da queda

A equipe se reapresenta nesta terça (7) e terá uma semana de treinos antes de enfrentar o Mirassol, dia 15, no interior de São Paulo. Na pausa da Data Fifa, Díaz deve aproveitar para corrigir falhas defensivas e aprimorar o condicionamento físico. E também ajustar o ataque, desfalcado por Borré e Carbonero, convocados pela Colômbia.

O treinador, inclusive, continuará testando o esquema 3-5-2, adotado nas primeiras partidas, enquanto tenta consolidar sua filosofia e sustentar o bom momento na reta final do campeonato.

