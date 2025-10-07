Bento destaca mais uma oportunidade na Seleção para conseguir ganhar a confiança de Ancelotti

Goleiro deve ter sua primeira oportunidade sob o comando do italiano no Brasil e também comentou sobre chances de jogar a Copa do Mundo

Afinal, o treinador teve o desfalque de Ederson, cortado por lesão. Na coletiva da convocação, o italiano havia expressado o desejo de iniciar uma partida com o goleiro do Fenerbahçe e outra com Hugo Souza. Agora, Bento deve ter uma oportunidade na partida contra a Coreia do Sul e fazer seu décimo jogo pela Seleção.

O goleiro Bento vive um momento de expectativa na Seleção Brasileira. Na sua décima convocação para defender o Brasil, o arqueiro do Al-Nassr pode ganhar mais uma oportunidade de iniciar uma partida, a primeira sob o comando de Carlo Ancelotti.

“Conversamos um pouco com o Taffarel. Existe uma ideia, sim, de eu jogar contra a Coreia, mas não há nada decidido. Independentemente de jogar um jogo ou outro, tenho que representar bem o Brasil e aproveitar essa oportunidade”, afirmou.

Apesar de estar disponível em 24 partidas, Bento só teve a oportunidade de três jogos até aqui. O goleiro destacou que entende a dinâmica da sua posição, a concorrência com os outros jogadores e sobre aproveitar as oportunidades quando elas aparecem.

“Eu entendo a minha posição. O Alisson e o Ederson vêm de muito tempo na Seleção e há um critério de longevidade que é muito importante. Um cara para se manter por muito tempo tem seus méritos. Isso é do dia a dia dos treinamentos, confiança do treinador, uma lesão mais grave pode abrir espaço para uma titularidade. É seguir me dedicando nos treinamentos caso surja uma possibilidade”, ressaltou.

Sequência na Seleção

Bento é um nome frequente na lista de Ancelotti. O goleiro esteve presente nas três listas do italiano até aqui, além de ser o único jogador da Arábia Saudita que segue tendo oportunidades da Seleção. Para o arqueiro, isso é fruto de reconhecimento do seu trabalho, além de gerar uma expectativa para a Copa do Mundo.