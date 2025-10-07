Bap garante que Flamengo seguirá na Libra até 2029

Presidente diz que o clube não deve renovar o contrato com o grupo / Crédito: Jogada 10

Em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista prestou esclarecimentos sobre o litígio com a Libra. Afinal, na última semana, o Rubro-Negro conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que bloqueou os repasses para os clubes, referentes à audiência. Durante o encontro, realizado nesta terça-feira (7), na sede da Gávea, Bap reafirmou o compromisso do Flamengo com a Libra até 2029 e que, até lá, só resta cumprir o contrato. Contudo, o presidente não garantiu a renovação do acordo e atrelou a permanência às transmissões dos jogos do clube na própria plataforma.