Bap garante que Flamengo seguirá na Libra até 2029

Presidente diz que o clube não deve renovar o contrato com o grupo
Em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista prestou esclarecimentos sobre o litígio com a Libra. Afinal, na última semana, o Rubro-Negro conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que bloqueou os repasses para os clubes, referentes à audiência.

Durante o encontro, realizado nesta terça-feira (7), na sede da Gávea, Bap reafirmou o compromisso do Flamengo com a Libra até 2029 e que, até lá, só resta cumprir o contrato. Contudo, o presidente não garantiu a renovação do acordo e atrelou a permanência às transmissões dos jogos do clube na própria plataforma.

“Zero chance do Flamengo sair da Libra. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra, e eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a gente. Ponto”, disse Bap.

Além disso, Bap reiterou que o Flamengo vai preparar um novo modelo de distribuição. Dessa forma, o modelo prevê a venda dos direitos de transmissão ao torcedor. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do Globo, o presidente rubro-negro ainda pontuou que o futuro do clube está na plataforma própria.

