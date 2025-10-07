Avaí x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio a uma oscilação, Avaí e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Longe da disputa pelo acesso e também do perigo do rebaixamento, o time catarinense ainda sonha em se reaproximar do G4. Contudo, vai precisar superar a instabilidade. Já os cariocas, no entanto, lutam contra a queda e precisam somar pontos.

Como chega o Avaí

Na metade da tabela, o Avaí está em uma situação pouco ambiciosa. Afinal, o time catarinense está longe da disputa pelo acesso e, ao mesmo tempo, distante da luta contra o rebaixamento. Portanto, o técnico Vinícius Bergantin tem como principal objetivo tentar resgatar o espírito competitivo da equipe para seguir sonhando com o acesso. Isso, no entanto, parece uma missão mais complexa do que parece.

Jogando em casa, o desempenho do time catarinense é mais sólido. Afinal, são 15 jogos, sete vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Portanto, o Avaí aposta no fator casa e no apoio da própria torcida para voltar a vencer após sofrer duas derrotas consecutivas e aumentar as chances do acesso.

Como chega o Volta Redonda

Na luta contra o rebaixamento, o Volta Redonda vive uma situação delicada. Afinal, venceu apenas duas vezes nos últimos dez jogos. Para seguir na segunda divisão do futebol brasileiro, o time carioca precisa melhorar o desempenho como visitante. Até o momento, conquistou apenas uma vitória em 15 jogos fora de casa.

O Volta Redonda não tem desfalques ou retornos para a partida. Portanto, o técnico Rogério Corrêa poderá repetir a escalação utilizada no empate sem gols com o Goiás. Aliás, o resultado contra um dos postulantes ao título e ao acesso trouxe um pouco mais de ânimo para o time carioca, que agora busca uma reviravolta.