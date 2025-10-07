Atlético x Sport: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Atlético Mineiro e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), em jogo atrasado pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo busca voltar a pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Sport segue na lanterna da competição e não vence há três rodadas.

Como chega o Atlético

Após perder para o Fluminense por 3 a 0 na última rodada fora de casa, o Atlético Mineiro busca voltar a pontuar na competição para se afastar da zona de rebaixamento – no momento a diferença é de quatro pontos. Como a partida acontece durante a Data Fifa, o técnico Jorge Samapoli não vai contar com três selecionáveis, o volante Alan Franco (Equador), e os zagueiros Iván Román (Chile) e Junior Alonso (Paraguai). Por outro lado, o zagueiro Lyanco, que cumpriu suspensão automática na última partida, volta a ficar à disposição do técnico.

Como chega o Sport

O Sport vem de um empate contra o Cruzeiro, que briga pela liderança, fora de casa. Na lanterna da competição, o Leão segue com esperanças de não ser rebaixado e, por isso, precisa vencer. Assim, pro jogo, o técnico Daniel Paulista contará com o retorno do lateral-direito Matheus Alexandre, que cumpriu suspensão na última rodada. Dessa forma, ele disputa a posição com Aderlan. Por outro lado, o meia Lucas Lima, que ficou de fora do último jogo por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, segue como dúvida.

ATLÉTICO X SPORT

14° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 08/10/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana (Caio);Bernard e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

SPORT: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)