Atlético marca no final, vence Athletico em jogo dramático e avança para a final do Brasileirão Sub-17

Galinho abriu 2 a 0 na primeira etapa, sofreu o empate já na reta final de jogo, mas conseguiu marcar o terceiro nos acréscimos / Crédito: Jogada 10

O Atlético está garantido pela primeira vez na final do Brasileirão Sub-17. Na noite desta terça-feira (07), o Galinho bateu o Athletico por 3 a 2, na Arena da Baixada, em uma partida que teve muita emoção até os minutos finais. O Alvinegro saiu na frente com dois gols na primeira etapa. Depois de uma pressão atleticana após o intervalo, o Athletico conseguiu reagir e deixou tudo igual. Entretanto, já nos acréscimos, o Galo conseguiu marcar o gol da vitória. Agora, o Atlético espera o vencedor de Palmeiras e Grêmio, que se enfrentam na Arena Barueri.

Atlético sai na frente na primeira etapa A partida começou com um lance perigoso logo no primeiro minuto. Ítalo recebeu na entrada da área e chutou cruzado para fora, quase abrindo o marcador para o Furacão. O Galo respondeu no minuto seguinte, com Samuel, que também finalizou para fora. O Rubro-Negro quase abriu o marcador com Rair, que chutou após sobra de escanteio e parou em boa defesa de Kaio. Depois disso, o Atlético comandou as ações de ataque. Pascini e Mosquito conseguiram chegar com perigo e pararam em boas defesas de Pedro Lopes. Na cobrança de escanteio do segundo lance, Índio subiu mais alto e cabeceou para marcar. Ainda no primeiro tempo, Samuel recebeu na entrada da área e chutou forte para ampliar. Furacão busca o empate, mas Galo marca no fim Mesmo com a boa vantagem, o Atlético começou melhor na segunda etapa. Riquelme fez boa jogada, passou pela marcação e chutou para boa defesa de Pedro Lopes. Na sequência, Vitão subiu mais alto após cruzamento na área e mandou por cima do gol. O Furacão só conseguiu chegar na reta final da partida. Na primeira oportunidade, Bruninho cruzou na área e Gustavo Guedes pegou mascado para a defesa de Kaio. Depois, Guedes apareceu na área e cabeceou na trave.