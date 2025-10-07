Após nova derrota, Santos vê risco de rebaixamento subir para 30%

Revés diante do Ceará fez o Santos ligar o alerta vermelho mais uma vez / Crédito: Jogada 10

Na temporada em que retornou ao primeiro escalação do futebol brasileiro, o Santos vive novamente o risco de rebaixamento. O Peixe é o primeiro time fora do Z4, com três pontos de distância para o Vitória – que abre a zona, com 25 pontos. Com isso, o time de Vojvoda segue com o sinal de alerta mais do que ligado. No último domingo, o Santos desperdiçou uma boa oportunidade de abrir seis pontos para o Z4. Se vencesse o Ceará, o Peixe abriria pelo menos duas rodadas de distância para a zona de rebaixamento, mas o pesadelo continua.