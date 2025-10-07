Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti comanda atividade em Seul, mas ainda não dá indícios de escalação da Seleção

Ainda sem Bruno Guimarães, Joelinton, João Gomes, Caio Henrique e Paulo Henrique, técnico faz trabalho sob chuva fina no Goyang Stadium
A Seleção Brasileira segue sua preparação para amistosos internacionais contra Coreia do Sul e Japão. Assim, o grupo está quase completou em Seul, visto que o técnico Carlo Ancelotti comandou uma atividade com 21 jogadores à disposição, nesta terça-feira, 7. 

Com isso, restam apenas cinco atletas para desembarcarem na capital coreana. Entre eles, estão Bruno Guimarães, Joelinton, João Gomes e Caio Henrique, que chegam nesta terça-feira, 7. Paulo Henrique, por sua vez, se apresenta na quarta-feira, 8, e completa a delegação.

Com essas ausências, o comandante ainda não deu indícios sobre a possível escalação no campo anexo do Goyang Stadium. O treinamento foi aberto para a imprensa por cerca de 40 minutos com trabalhos técnicos. Em seguida, após o aquecimento, Ancelotti dividiu o grupo para movimentações ofensivas e finalização em campo reduzido.

Na sequência da atividade, os goleiros treinaram separados, e a comissão técnica dividiu os jogadores de linha em três grupos. Realizaram, então, trabalho em dois toques sob uma chuva fina, segundo informações do portal ge.

Durante as outras Datas Fifa, o italiano alternou os esquemas táticos entre o 4-2-4 e o 4-3-3. Desta vez, ele terá mais dois dias de treinos para definir que configuração irá levar a campo na próxima sexta-feira às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. A delegação permanece na capital coreana até domingo, quando embarca para Tóquio, onde encara o Japão, terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.


