América-MG x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo direto contra o Z4, o embalado Coelho recebe o Tigre, que não vence há oito jogos, para um confronto de seis pontos pela Série B / Crédito: Jogada 10

A 30ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (8), o América-MG recebe o Vila Nova às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência. A partida é um “jogo de seis pontos” para duas equipes que buscam respirar na parte de baixo da tabela. O duelo coloca frente a frente equipes com o mesmo objetivo, mas em momentos opostos. O América-MG, 14º colocado, vem evoluindo e embalado por duas vitórias seguidas. Já o Vila Nova, em 13º, vive uma crise profunda e não vence há oito partidas, vendo os rivais de baixo se aproximarem perigosamente.

Onde assistir A partida entre América-MG e Vila Nova, pela 30ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o América-MG O América-MG chega para a partida em seu melhor momento recente na competição. A equipe comandada por Alberto Valentim está evoluindo e vem de duas vitórias consecutivas. Com isso, o Coelho aposta no fator casa e na boa fase para superar um adversário direto e se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Apesar do bom momento, o time terá um desfalque importante no meio-campo. O meia Miguelito recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para a vaga, o treinador tem Titi Ortíz e Fabinho como as principais opções para manter o bom nível da equipe. Como chega o Vila Nova O Vila Nova chega a Belo Horizonte vivendo uma crise profunda e sob grande pressão. A equipe goiana não vence há oito partidas no campeonato. Essa longa sequência sem vitórias fez o time despencar na tabela e se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento, tornando a vitória neste confronto direto uma obrigação.