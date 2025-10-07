“Se Fábio estivesse na Seleção, teria uma grande fase”, destaca goleiro Bento

Atual arqueiro da Seleção Brasileira acredita que concorrência acabou prejudicando o ídolo tricolor, que já tem 45 anos de idade / Crédito: Jogada 10

Goleiro do Fluminense, Fábio foi assunto na coletiva de Bento, da Seleção Brasileira, em Seul, na Coreia do Sul, antes do amistoso de sexta-feira. O arqueiro, do Al -Nassr, citou a falta de oportunidades com a Amarelinha durante a carreira. Para ele, a preferência de outros goleiros no lugar do atleta de 45 anos passou pela preferência técnica. “Em questão de Seleção, talvez os outros goleiros da época, com os quais ele estava competindo, eram da preferência do treinador. Isso não esconde que Fábio é também um grande goleiro. Não é à toa que está jogando até hoje em muito bom nível. Eu acho que ainda vai jogar mais bastante tempo”, afirmou.