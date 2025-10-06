Vasco reduz garantia e renegocia empréstimo com a Crefisa

Instituição financeira concorda em diminuir para 10% das ações que serão repassadas em caso de inadimplência da SAF vascaína / Crédito: Jogada 10

O Vasco reformulou os termos do empréstimo com a Crefisa e reduziu a garantia da SAF de 20% para 10%. Essa alteração ocorreu após a diretoria seguir a recomendação da Administradora Judicial Conjunta. Em seguida, o clube entrou em contato com a instituição financeira e solicitou a mudança, que foi prontamente aceita. Apesar da modificação na garantia, o valor do empréstimo, de R$ 80 milhões, e as demais condições permanecem inalterados. A informação foi publicada primeiro pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10. Conforme a petição protocolada nesta segunda-feira (6), a nova estrutura do acordo prevê a alienação fiduciária de 10 mil ações ordinárias de classe A pertencentes ao CRVG (associativo), equivalentes a 10% do capital social da Vasco SAF. O clube ressaltou que essas ações fazem parte do ativo não circulante da associação. Por esse motivo, a operação depende de autorização judicial, conforme estabelece o artigo 69-A da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005).

LEIA MAIS: Rayan se isola como artilheiro do Vasco na “Era Diniz” Além disso, o Vasco esclareceu que a renegociação ocorreu “em manifesta boa-fé”, com o objetivo de evitar questionamentos futuros quanto à validade da operação. Na mesma petição, o clube também solicitou autorização judicial para entregar, sob segredo de Justiça e em envelope lacrado, a nova versão dos contratos atualizados, já com as alterações na cláusula de garantias. Vasco precisa do empréstimo o quanto antes Para escolher a instituição financeira que forneceria os R$ 80 milhões necessários para cobrir despesas operacionais — como salários, pagamentos a fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais — o Vasco promoveu uma espécie de concorrência. Ao final do processo, optou pela Crefisa. A projeção do clube é utilizar R$ 70 milhões ainda em outubro. A primeira parcela, de R$ 30 milhões, deve ser liberada com urgência assim que houver autorização judicial. Já a segunda, no valor de R$ 40 milhões, está prevista para até o dia 26 de outubro. Posteriormente, o Vasco pretende receber mais duas parcelas de R$ 5 milhões cada, distribuídas nos meses seguintes.