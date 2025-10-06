Caetano Veloso presenteou Roberto Carlos com uma das mais belas letras do cancioneiro popular. “Como dois e dois” é um mantra do pessimismo. O eu lírico pontua suas agruras com muita ironia. “Tudo vai mal, tudo”, lembra um trecho. Gal Costa também tomou para si a obra e, com sua voz inconfundível, eternizou os versos do conterrâneo. Tabelas e triangulações funcionam muito bem na música brasileira. No Botafogo de 2025, não. Se fosse um artista e lançasse um novo álbum nesta temporada, o Glorioso apresentaria um grande hit (a vitória sobre o Paris Saint-Germain) e inúmeras faixas irregulares, de qualidade duvidosa e com baixa aceitação do público. A turnê não contemplaria mais arenas e estádios lotados depois do sucesso arrebatador do ano passado. Muitos recitais acústicos, intimistas, sem o tesão da plateia e com bilheterias vazias.

Nada será como antes

“Como dois e dois são cinco”. Quem acreditou que 2025 seria o tempo ideal para o Botafogo reforçar a mentalidade vencedora caiu com os burros n’água. A Supercopa do Brasil e a Recopa foram atiradas no lixo, afinal, o ano, como John Textor determina, começa somente em abril. O time passou mais de dois meses sem um técnico. Eliminado nas Copas por equipes inferiores, quando poderia ir mais longe. Uma demissão irresponsável na metade da temporada e uma aposta ousada em alguém que iniciaria a carreira de treinador do zero. Desmanche do elenco e reposição com nível inferior na maioria das posições. Sócio majoritário da SAF em pé de guerra com outros acionistas e bastidores sempre agitados. A receita, passo a passo, do insucesso. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Mais Tradicional caminha para uma classificação culposa para a próxima Libertadores.