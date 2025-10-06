Torcedores do Grêmio se manifestaram na sede da CBF contra arbitragem

Torcida do Imortal deixou notas falsas de dinheiro na frente da sede da CBF e estenderam faixas nas grades / Crédito: Jogada 10

Alguns torcedores do Grêmio promoveram um protesto contra a atuação da arbitragem no duelo contra o Bragantino, no último sábado (04). Com isso, os fãs do Imortal deixaram notas falsas de dinheiro com rostos de árbitros brasileiros na frente da sede da CBF, no Rio de Janeiro, e estenderam uma faixa nas grades com a mensagem “roubar o Grêmio virou protocolo”. Inclusive, a entidade deu uma rápida resposta e afastou o árbitro principal de campo e de vídeo dos jogos do Imortal, além do clássico entre Palmeiras e São Paulo. De acordo com informação do “ge”, o Tricolor gaúcho fará o pedido para excluir os cartões tanto presencialmente e através de documento. Neste segundo cenário, o clube encaminhará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por sinal, dirigentes do Grêmio tinham programado uma visita à sede da instituição no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (06).

O revés para o Massa Bruta causou o descontentamento no Grêmio não apenas pelo resultado como também pelas decisões contrárias da arbitragem. Tanto pela expulsão do zagueiro Kannemann ainda no primeiro tempo ainda em lance dentro da área com o defensor Pedro Henrique. Além da marcação de pênalti nos acréscimos da segunda etapa em lance envolvendo o lateral-esquerdo Marlon, que provocou um cartão amarelo por reclamação. Jogadas questionáveis contra o Grêmio O árbitro Lucas Casagrande considerou que houve uma agressão de Kannemann no zagueiro Pedro Henrique. Na oportunidade, o defensor argentino teria aberto o braço antes de uma cobrança de falta. A propósito, a jogada ocorreu aos 42 minutos da primeira etapa. Posteriormente, já nos acréscimos, Marlon recebeu o cartão amarelo como advertência por reclamar da indicação de pênalti. Aos 53 minutos da etapa final, Praxedes finalizou, desviou no lateral-esquerdo do Imortal e saiu pela linha de fundo. Em um primeiro momento, Lucas Casagrande apontou escanteio, mas em seguida, Castro Júnior acionou para averiguar o VAR.