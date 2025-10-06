Serna desfalca o Fluminense contra o Mirassol

Colombiano está com a seleção de seu país e, assim, não poderá atuar no jogo atrasado; além disso, jogador está suspenso / Crédito: Jogada 10

O Fluminense terá de lidar com o desfalque de Kevin Serna para o jogo contra o Mirassol, nesta quarta-feira (8/10), pela 13ª rodada do Brasileirão. Afinal, o ponta está na convocação da Colômbia, que terá amistosos contra o México (dia 11) e Canadá (dia 14). Dessa forma, o jogador – um dos destaques no time de Luis Zubeldía – já se encontra no Texas, nos Estados Unidos, onde a sua seleção se prepara para tais duelos internacionais. A apresentação se deu na manhã desta segunda-feira (6/10).

LEIA MAIS: Fluminense: Samuel Xavier tem temporada mais artilheira da carreira após lesões Serna, aliás, já seria desfalque naturalmente. Isso porque ele levou o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético, no último sábado (4/10), no Maracanã. Assim, cumprirá suspensão contra a equipe paulista e voltará já com os cartões zerados para os próximos compromissos do Fluminense. O jogador vem assumindo protagonismo no elenco tricolor. Em 53 partidas na temporada, são nove gols e seis assistências, o que significa que ele participa de gol a cada três jogos, aproximadamente. Titular em 33 destas 53 partidas, ele já soma 2.954 minutos, se aproximando da marca de 3 mil minutos em campo em 2025 pelo Fluminense.