Sequência negativa fora de casa complica solidez do Botafogo no G4

Alvinegro, que vive momento oscilante no Brasileiro, vê pelo menos quatro times na briga pela zona de classificação para Libertadores
Autor Jogada 10
O Botafogo vive em uma situação bem oscilante no Campeonato Brasileiro e tem dificuldades para se firmar no G4 da tabela por conta do desempenho fora de casa. No último sábado, a equipe alvinegra perdeu para o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio. Quando chegou ao clube carioca, Davide Ancelotti, porém, tinha o desempenho como visitante como principal trunfo.

A última vitória fora de casa ocorreu há mais de um mês, em 24 de agosto, quando o Botafogo bateu o Juventude por 3 a 1, no Alfredo Jaconi. Depois, o Alvinegro fez mais três jogos pelo Brasileirão fora de casa e perdeu todos. Um desses jogos foi no clássico contra o Fluminense, no Maracanã.

No entanto, o Glorioso de Davide Ancelotti fez dez de 12 pontos possíveis nos últimos quatro jogos no Estádio Nilton Santos: 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, 3 a 3 com o Mirassol, 1 a 0 sobre o Atlético-MG e 2 a 1 sobre o Bahia. Assim, pode ser um consolo para o Glorioso até o fim do Brasileirão.

No momento, a equipe alvinegra está na quarta colocação, com 43 pontos, mesmo número que Bahia e Mirassol. No entanto, ambos estão com jogos a menos. Além disso, o Fluminense, sétimo colocado, com 38 pontos, já visa a vaga no G4, assim como São Paulo.

Com a paralisação da Data Fifa, o Botafogo, portanto, só volta a jogar em onze dias. Em casa, terá pela frente o rival e líder Flamengo, no dia 15 de outubro, às 19h30.

Botafogo

