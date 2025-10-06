Seleção realiza primeiro treino com apenas dez jogadores para amistosos na Ásia

Ancelotti opta por iniciar com uma atividade leve para minimizar os impactos do fuso-horário antes mesmo do grupo ficar completo / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Seul, capital da Coreia do Sul, na noite deste domingo (5). Assim, a expectativa é de que a delegação esteja completa apenas na quarta-feira (8), devido aos compromissos de jogadores por clubes europeus neste fim de semana. Mesmo assim, Carlo Ancelotti foi a campo com os dez jogadores que já tem à disposição. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, enquanto comandava a primeira atividade, outros seis atletas se apresentavam no hotel. Entre eles, Lucas Paquetá, Estêvão, Gabriel Magalhães, Martinelli, Richarlison e Hugo Souza.