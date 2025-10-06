Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleção realiza primeiro treino com apenas dez jogadores para amistosos na Ásia

Ancelotti opta por iniciar com uma atividade leve para minimizar os impactos do fuso-horário antes mesmo do grupo ficar completo
A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Seul, capital da Coreia do Sul, na noite deste domingo (5). Assim, a expectativa é de que a delegação esteja completa apenas na quarta-feira (8), devido aos compromissos de jogadores por clubes europeus neste fim de semana. Mesmo assim, Carlo Ancelotti foi a campo com os dez jogadores que já tem à disposição. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, enquanto comandava a primeira atividade, outros seis atletas se apresentavam no hotel. Entre eles, Lucas Paquetá, Estêvão, Gabriel Magalhães, Martinelli, Richarlison e Hugo Souza.

O intuito, então, foi realizar um trabalho leve com bola no estádio Goyang e minimizar os impactos do fuso-horário. Foram a campo os seguintes atletas: Vini Júnior, Éder Militão, Rodrygo, Carlos Augusto, Luiz Henrique, Douglas Santos, Matheus Cunha, Casemiro e Fabrício Bruno.

Nesse sentido, a tendência é que cheguem nesta terça-feira (7) mais sete atletas: João Gomes, André, Bruno Guimarães, Joelinton, John, Igor Jesus, Beraldo, Caio Henrique e Paulo Henrique

Por fim, o Brasil mede forças com a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium. Em seguida, a delegação permanece em Seul até domingo (12) para depois embarcar para Tóquio. Por lá, joga com o Japão, terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

