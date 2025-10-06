Seleção Brasileira Sub-17 é convocada para Copa do Mundo Feminina da categoria

Treinadora Rílany Silva anunciou a lista após período de testes na Granja Comary. Brasil estreia no dia 17 deste mês contra o Marrocos / Crédito: Jogada 10

A treinadora Rílany Silva anunciou nesta segunda-feira (06) a convocação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo Sub-17. A lista com 21 jogadoras veio após uma semana de trabalhos na Granja Comary. O Brasil estreia na competição, que será realizada no Marrocos, contra as anfitriãs, no próximo dia 17. Ao todo, 29 jogadoras participaram dos testes na Granja Comary. No final, das 21 convocadas, 19 atuam no Brasil, uma, Gabi Rolnik, atua no Benfica, e Giovana Waksman está sem clube no momento. A Ferroviária é o clube com mais jogadoras convocadas, cinco, seguido de São Paulo e Corinthians, com quatro. O Grêmio vem na sequência, com três atletas, enquanto Flamengo, Santos e Fortaleza terão uma jogadora na Copa.

Rílany avaliou o período de treinamentos e explicou os cortes na lista larga. A treinadora afirmou que teve dificuldade para decidir quem ficaria de fora, já que o nível das atletas estava muito próximo, e revelou que pequenos detalhes fizeram a diferença. “A lista larga foi pensada com muito cuidado. Solicitamos um número maior de atletas justamente para termos a chance de observar o maior número possível e fazer escolhas mais justas. Os cortes foram difíceis, principalmente em algumas posições em que havia três ou quatro nomes em um nível muito próximo. Acabamos decidindo por detalhes que consideramos importantes dentro do contexto do Mundial”, declarou. A Seleção está no Grupo C do torneio, junto com Marrocos, Itália e Costa Rica. A final está programada para o dia 8 de novembro. Confira a convocação da Seleção: GOLEIRAS

Ana Morganti – Corinthians Josi Bencke – Grêmio Jhennifer Santos – Ferroviária

DEFENSORAS Allyne – Grêmio Andreyna – Ferroviária

Marina Campillo – São Paulo Julia Pereira – São Paulo Emilly Rosal – Ferroviária