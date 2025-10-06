Santos tem campanha inferior ao ano do rebaixamento após 26 jogos

Peixe está a três pontos da zona de rebaixamento e tem pontuação inferior a 2023, ano em que acabou sendo rebaixado para a Série B / Crédito: Jogada 10

O Santos vive um momento complicado no Brasileirão. A derrota para o Ceará reaproximou o Alvinegro da zona de rebaixamento. Afinal, o Santos ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, três acima do Vitória, 17º colocado, que tem 25. Com isso, a campanha do Peixe após 26 jogos é pior que a do ano do rebaixamento. Em 2023, o Santos somava 30 pontos após a 26ª rodada. Na campanha, o Peixe tinha uma vitória e um empate a mais. Apesar do campeonato estar na 27ª rodada, o Alvinegro possui um jogo ainda sem data definida contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, válido pela 13ª rodada.