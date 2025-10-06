Rubens Menin se reúne com elenco, Sampaoli e cobra reação do Atlético

Segundo o clube, o tom da conversa foi de cobrança por melhores resultados. A diretoria, contudo, também buscou incentivar o grupo para a sequência da temporada. A mudança no discurso, que agora é mais forte, começou no último sábado (4). Após a derrota para o Fluminense, o diretor Paulo Bracks já havia revelado uma conversa dura com os atletas.

A crise no Atlético, de fato, se reflete nos números do time no Brasileirão. A equipe tem a pior campanha de todo o segundo turno da competição. O time está na 15ª colocação, com 29 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O próximo jogo, portanto, virou uma obrigação de vitória para a equipe.

O Atlético, por fim, volta a campo já nesta quarta-feira (8). O time enfrenta o Sport, lanterna do campeonato, na Arena MRV, às 19h. O jogo, que está atrasado, é válido pela 14ª rodada do Brasileirão e é visto como crucial para a reação do time.

