Royal faz críticas à arbitragem brasileira: “Estou assustado”

Lateral do Flamengo, que tem passagem pela Europa, analisa atuação do árbitro Ramon Abatti Abel na partida entre São Paulo e Palmeiras

“A gente vem da Europa pra cá, realmente eu estou assustado. A falta de critério, com o nível da arbitragem, porque claro, você vai conhecendo os juízes, vai sabendo como ele leva o jogo. Tem juízes que param mais o jogo, que dão mais cartões, e realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado”, afirmou Royal.

O lateral-direito do Flamengo , Emerson Royal, detonou a arbitragem do futebol brasileiro após a derrota diante do Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou na segunda janela de transferências, afirmou estar “assustado” com as atuações dos árbitros brasileiros.

Em seguida, Emerson Royal falou diretamente de Ramon Abatti, que recebeu críticas por sua atuação no empate do Flamengo por 0 a 0 com o Cruzeiro, na quinta-feira (2).

“Tem um juiz que apitou o jogo hoje do outro lado (do Palmeiras). A gente estava assistindo, teve lance que é pra vermelho, se fosse o Flamengo, expulsaria. Teve pênalti, e ele não apitou. Com muito menos, pra gente, o lance do Ayrton Lucas, que estava perto do corpo, deu um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender. O povo fala: ‘isso daí é desculpa’. Não, é desculpa, a gente nunca fala da arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol. Mas tem momento que a gente tem que falar”, concluiu.

Por fim, o Flamengo só volta a campo no dia 15 , diante do Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O Rubro-Negro agora busca recuperar a liderança, que agora está com o Palmeiras. Os clubes, aliás, tem os mesmos 55 pontos.