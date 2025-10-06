PSG contesta versão da Federação Francesa sobre lesão de Barcola

Clube afirma que atacante não tem problema crônico e critica divulgação de informações médicas / Crédito: Jogada 10

O clima voltou a esquentar entre o PSG e a Federação Francesa de Futebol (FFF). A polêmica da vez começou com o corte de Bradley Barcola da seleção nesta segunda-feira (6). Segundo a FFF, o atacante sofre de uma "lesão crônica na coxa direita" desde o jogo contra a Atalanta, pela Champions, em 17 de setembro — informação que o clube de Paris contesta.

Em nota oficial, o PSG disse ter recebido “com surpresa” o comunicado da Federação e criticou a forma como o caso foi tratado. Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2025

“As informações divulgadas pela FFF não correspondem aos dados médicos repassados pelos médicos do Paris Saint-Germain”, afirmou o time, explicando em seguida que enviou um relatório atualizado antes da convocação, após o jogo contra o Lille, no último sábado (5). “Em nenhum momento o documento mencionava uma lesão crônica após a partida contra a Atalanta.” Barcola foi titular naquele duelo na Itália e deu uma assistência. Depois disso, ficou fora do jogo contra o Marselha, mas voltou a atuar contra o Auxerre, em 27 de setembro, e foi novamente titular diante do Barcelona e do Lille.