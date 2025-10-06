Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG contesta versão da Federação Francesa sobre lesão de Barcola

Clube afirma que atacante não tem problema crônico e critica divulgação de informações médicas
O clima voltou a esquentar entre o PSG e a Federação Francesa de Futebol (FFF). A polêmica da vez começou com o corte de Bradley Barcola da seleção nesta segunda-feira (6). Segundo a FFF, o atacante sofre de uma “lesão crônica na coxa direita” desde o jogo contra a Atalanta, pela Champions, em 17 de setembro — informação que o clube de Paris contesta.

Em nota oficial, o PSG disse ter recebido “com surpresa” o comunicado da Federação e criticou a forma como o caso foi tratado.

“As informações divulgadas pela FFF não correspondem aos dados médicos repassados pelos médicos do Paris Saint-Germain”, afirmou o time, explicando em seguida que enviou um relatório atualizado antes da convocação, após o jogo contra o Lille, no último sábado (5). “Em nenhum momento o documento mencionava uma lesão crônica após a partida contra a Atalanta.”

Barcola foi titular naquele duelo na Itália e deu uma assistência. Depois disso, ficou fora do jogo contra o Marselha, mas voltou a atuar contra o Auxerre, em 27 de setembro, e foi novamente titular diante do Barcelona e do Lille.

O PSG ainda ressaltou “a importância de respeitar o sigilo médico em benefício de todas as partes envolvidas”.

Dessa maneira, o episódio amplia o atrito entre o clube e a FFF, que já vinham se desentendendo desde setembro. Isto porque Ousmane Dembélé e Désiré Doué se machucaram durante compromissos com a seleção.

